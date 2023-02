Σεισμός στην Τουρκία: Βγάζουν ζωντανούς από τα ερείπια ακόμα και 170 ώρες μετά - Πάνω από 34.000 οι νεκροί

Οι διασώστες στην Τουρκία συνεχίζουν να ανασύρουν και άλλους επιζώντες από τα συντρίμμια, μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών Ρίχτερ.

Μια γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία, από μια ομάδα διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ στο Σεχίτ Αϊλελέρι, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Η ομάδα των διασωστών του Ελ Σαλβαδόρ, με την υποστήριξη Τούρκων διασωστών, κατάφεραν να διασώσουν δύο επιζώντες, μια γυναίκα και ένα παιδί, έπειτα από περισσότερες από 150 ώρες κάτω από τα ερείπια», έγραψε ο πρόεδρος Μπουκέλε στο Twitter.

Πρόκειται για τον Μελίχ Εφέ Οζτσάν, ένα παιδί περίπου 5 ετών και την Ντενίζ Νταλ, μια γυναίκα γύρω στα 30, που νοσηλεύτηκαν, πρόσθεσε.

