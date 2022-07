Θαλάσσια λιοντάρια κυνηγούν λουόμενους στην Καλιφόρνια- Άδειασε η παραλία σε 20 δευτερόλεπτα

Αναστάτωση προκάλεσαν δύο θαλάσσια λιοντάρια σε παραλία της Νότιας Καλιφόρνια, όταν άρχισαν να κυνηγούν τους λουόμενους.

Το βίντεο από την παραλία La Jolla έχει γίνει viral καθώς η παραλία άδειασε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα θαλάσσια λιοντάρια.

Τη σκηνή κατέγραψε η Charlianne Yeyna, η οποία είχε παρατηρήσει ωστόσο νωρίτερα ότι μια γυναίκα ενοχλούσε τα θαλάσσια θηλαστικά.

«Ήταν πραγματικά αστείο για μένα να βλέπω όλους αυτούς τους τουρίστες να διώχνονται με αυτόν τον τρόπο από τα θαλάσσια λιοντάρια», είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό NBC 7.

Το NBC 7 ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το πόσο κοντά πλησιάζουν οι λουόμενοι τη θαλάσσια άγρια ζωή στη Νότια Καλιφόρνια.

Η περιοχή βόρεια της La Jolla έχει κλείσει μέχρι τον Οκτώβριο για να δώσει χώρο στα νεαρά ζώα να μεγαλώσουν, Ο αρχές δε συνιστούν στους τουρίστες να κρατούν πάντα 15 μέτρα απόσταση από τα ζώα.

