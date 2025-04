«Θάλαμος βασανιστηρίων» στο Μανχάταν: Επενδυτής στο επίκεντρο φρικιαστικής υπόθεσης σεξουαλικής βίας

Ο Ράιαν Χέμφιλ, στέλεχος επενδυτικού ομίλου και δικηγόρος, κατηγορείται ότι μετέτρεψε το διαμέρισμά του στo Μανχάταν σε «θάλαμο βασανιστηρίων», ασκώντας σεξουαλική βία σε βάρος έξι γυναικών σε διάστημα πέντε μηνών.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Χέμφιλ χτυπούσε τα θύματα του, τα υπέβαλλε σε εικονικό πνιγμό (waterboarding) και κατέγραφε τις επιθέσεις ως «τρόπαια».

Ο 43χρονος Χέμφιλ, που παραμένει προφυλακισμένος μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα, δήλωσε αθώος στις 116 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και άλλα σοβαρά αδικήματα που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι απειλούσε τα θύματα πως θα τα «εξαφάνιζε» ή θα τα κατηγορούσε ο ίδιος, ώστε να μην απευθυνθούν στις αρχές.

«Ο κατηγορούμενος έλεγε στα θύματα ότι ήταν υπεράνω του νόμου», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ. «Το κατηγορητήριο αποδεικνύει ότι έκανε λάθος.»

“He told them that no one would ever believe them. Clearly, he was wrong. If you or someone you know has been assaulted, call our Special Victims Division at 212-335-9400.” - D.A. Bragg. Watch for more on Ryan Hemphill’s 116-count indictment for alleged predatory sexual assault. pic.twitter.com/8zw3ejhIjT — Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 25, 2025

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Χέμφιλ εμφανίστηκε αμίλητος, φορώντας στολή κρατουμένου και κρατώντας σταυρό πίσω από την πλάτη του. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης εφόσον καταδικαστεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη: το 2015 είχε αθωωθεί για κατηγορίες στραγγαλισμού και απειλής με μαχαίρι σε βάρος πρώην συντρόφου του, ισχυριζόμενος τότε ότι συμμετείχε σε «παιχνίδι ρόλων» κατόπιν συναίνεσης.

Ryan Hemphill a private equity executive turned his New York City apartment into a torture chamber of sexual violence. He is accused of raping six women over five months in which he allegedly punched, waterboarded and shocked victims with a cattle prod and kept recordings of the… pic.twitter.com/ZNqYghQnF2 — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) April 26, 2025

Τα έξι θύματα του Χέμφιλ ίσως είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου».

Η βοηθός εισαγγελέα του Μανχάταν, Μίρα Κέρτσερ, δήλωσε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις πως τα έξι καταγεγραμμένα θύματα είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου».

Το διαμέρισμα του Χέμφιλ, σε μικρή απόσταση από το Empire State Building, ήταν εξοπλισμένο με δεκάδες κάμερες παρακολούθησης. Οι ανακριτές έχουν ήδη εντοπίσει εικόνες με δεκάδες ή και εκατοντάδες άλλες γυναίκες, πολλές εκ των οποίων εμφανίζονται γυμνές και με δεμένα μάτια.

Στο χώρο βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες σφαίρες, γεμιστήρες υψηλής χωρητικότητας και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, όπως ηρωίνη, κοκαΐνη, αμφεταμίνες και φαιντανύλη.

Facebook Twitter Μήνυμα που, σύμφωνα με τις αρχές, ο Χέμφιλ έστειλε σε ένα από τα θύματά του / Φωτ: Χ

Ο Χέμφιλ φέρεται να γνώρισε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως ιστότοποι «sugar dating» που φέρνουν σε επαφή εύπορους άνδρες με γυναίκες που αναζητούν οικονομική υποστήριξη.

Πώς ο Χέμφιλ προσέγγιζε τα θύματά του

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, προσέγγιζε τις γυναίκες προβάλλοντας προτίμηση στο «role play» και την «κυριαρχία», προσφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για σεξουαλικές υπηρεσίες και συντροφικότητα. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέβαλε ποτέ τα χρήματα ή πλήρωνε με πλαστά χαρτονομίσματα.

Καθώς αποκτούσε σχέση εμπιστοσύνης με τα θύματα, τα έπειθε να του αποκαλύψουν τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες του παρελθόντος, τις οποίες στη συνέχεια φέρεται να αναπαριστούσε εσκεμμένα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Ο Χέμφιλ κατηγορείται επίσης ότι παραπλανούσε τα θύματα να καταναλώσουν ουσίες που τα καθιστούσαν ανίκανα να αντιδράσουν, ότι χρησιμοποιούσε χειροπέδες και άλλα μέσα περιορισμού, ότι τύλιγε τα κεφάλια τους με ταινία συσκευασίας, τα χαστούκιζε, τα γρονθοκοπούσε και τα βασάνιζε με ηλεκτρικά εργαλεία.

Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κράτησε θύμα του αλυσοδεμένο σε κρεβάτι επί ώρες, αγνοώντας τις εκκλήσεις του να το απελευθερώσει.

Facebook Twitter Χειροπέδες και πλαστά χαρτονομίσματα βρέθηκαν στο διαμέρισμα του Χέμφιλ / Φωτ: Χ

Ο Χέμφιλ ισχυριζόταν ότι ήταν υπεράνω του νόμου»

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Χέμφιλ ότι απειλούσε τα θύματα λέγοντας ότι έχει διασυνδέσεις με την αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα και ότι, λόγω της χρηματικής συμφωνίας τους, τα ίδια θα κατηγορούνταν για παράνομες πράξεις.

Κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να εξαγοράσει μια μάρτυρα, υπογράφοντας συμφωνία στην οποία της προσέφερε 2.000 δολάρια προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να ανάγκασε θύματα να καταγράψουν βίντεο στα οποία δηλώνουν ότι συναινούσαν στις πράξεις κακοποίησης.

«Η ανισορροπία δύναμης στις ενέργειές του είναι εξόφθαλμη», δήλωσε ο εισαγγελέας Μπραγκ. «Χρησιμοποίησε το πτυχίο νομικής και τα χρήματά του ως όπλο για να εκφοβίσει και να φιμώσει τα θύματα.»

Watch as D.A. Bragg announced the indictment of Ryan Hemphill for the alleged predatory sexual assault of 6 women. “Further, we allege that he threatened the women & used his position as an attorney to intimidate them and prevent them from reporting these crimes.” - D.A. Bragg. pic.twitter.com/3oj7gTYWDU — Alvin Bragg (@ManhattanDA) April 24, 2025

Η προφυλάκιση του Χέμφιλ αποφασίστηκε χωρίς δικαίωμα καταβολής εγγύησης. Οι αρχές εξέφρασαν φόβους ότι, λόγω των οικονομικών του πόρων και των οικογενειακών διασυνδέσεών του, θα μπορούσε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο συνήγορός του ζήτησε να μεταφερθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης, επικαλούμενος προβλήματα εξάρτησης, όμως η δικαστής Αν Ε. Σέρτζερ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι «οι απόπειρες εκφοβισμού και απειλών προς μάρτυρες καθιστούν αναγκαία την κράτησή του».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστής: «Η συμπεριφορά του δείχνει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποφύγει να λογοδοτήσει.»

Με πληροφορίες από Associated Press