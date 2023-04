Τενίστας επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του στη διάρκεια αγώνα- Του έδινε συμβουλές από μακριά

Ο Ρώσος τενίστας Πάβελ Κότοφ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου του αγώνα, επιτέθηκε φραστικά στη μητέρα του, η οποία του έδινε συμβουλές από την εξέδρα.

Η φραστική επίθεση με χαρακτηρισμούς του τενίστα προς την μητέρα του καταγράφηκε σε βίντεο και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα, ο τενίστας ακούγεται να απειλεί την μητέρα του πως θα την χτυπήσει με μια μπάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα του πρώτου γύρου των προκριματικών Masters στη Μαδρίτη μεταξύ του Πάβελ Κότοφ και του Κίμερ Κοπεγιάνς. Ωστόσο, τελικά, ο Ρώσος κέρδισε αυτό το ματς με σκορ 6:4, 3:6, 7:6. Ο 24χρονος Πάβελ Κότοφ είναι στο νούμερο 101 της παγκόσμιας λίστας.

🎾 Court scandal: Tennis player Pavel Kotov from Russia threatens his mother at an open tournament



🗣️"Mom, if you don't fill up the fuck now, I'll hit you with a ball, is that clear?" pic.twitter.com/g8qhcu05dq