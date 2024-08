Το τελευταίο έργο του Banksy αφαιρέθηκε από τον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου

Το ένατο και τελευταίο έργο του Banksy από τη σειρά με τις παραστάσεις ζώων που απεικονίζει έναν γορίλα να απελευθερώνει πουλιά και έναν θαλάσσιο ελέφαντα, απομακρύνθηκε από την είσοδο του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου.

Ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου προειδοποίησε τους επισκέπτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σχεδίαζε να αφαιρέσει το έργο του Banksy από τη δημόσια έκθεση το βράδυ της Παρασκευής «για τη φύλαξή του και την πλήρη αξιοποίηση της εισόδου μας κατά τη διάρκεια της πολυσύχναστης καλοκαιρινής περιόδου.

Last chance to visit 🦍



The artwork will be removed from public display on Friday evening for its safekeeping and to make full use of our entrance during the busy summer period.



We hope as many of you as possible will be able to visit the piece tomorrow! #Banksy pic.twitter.com/LwlCjwHc0M