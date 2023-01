Telegraph: Γιατί πέφτουν τόσο συχνά τα αεροπλάνα στο Νεπάλ;

Τις συνθήκες για το τελευταίο αεροπορικό δυστύχημα στο Νεπάλ επιχειρεί να διερευνήσει η βρετανική Telegraph.

Η τραγωδία εγείρει νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των ουρανών του Νεπάλ, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Στη χώρα έχουν σημειωθεί 18 σοκαριστικά αεροπορικά ατυχήματα από την αλλαγή του αιώνα, με συνολικά 341 νεκρούς. Ενώ το τελευταίο δυστύχημα είναι το πιο θανατηφόρο των τελευταίων 30 ετών, το προηγούμενο θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε μόλις πριν από οκτώ μήνες, όταν ένα αεροπλάνο της Tara Air κατέπεσε στα βόρεια της χώρας, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους.

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες του Νεπάλ έχουν αποκλειστεί από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο από το 2013 λόγω των κακών επιδόσεων ασφαλείας τους και ενώ οι ρυθμιστικές αρχές αεροπορίας έχουν σημειώσει κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, λένε ότι τα προβλήματα παραμένουν.

Η Telegraph επεδίωξε να αναλύσει τα αίτια της τελευταίας συντριβής, αλλά και τους λόγους που το Νεπάλ παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για να πετάξει κανείς.

Τι προκάλεσε την τελευταία συντριβή;

Τα αίτια της τελευταίας συντριβής παραμένουν ασαφή, σύμφωνα με την Telegraph. Ωστόσο, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι ο πιλότος δεν ανέφερε «κάτι το ασυνήθιστο» καθώς το αεροπλάνο προσέγγιζε το αεροδρόμιο και ότι «δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τον καιρό». «Τα βουνά ήταν καθαρά και η ορατότητα ήταν καλή», πρόσθεσε ο Anup Joshi.

Ένας μάρτυρας της συντριβής δήλωσε ότι έμοιαζε με κανονική προσγείωση μέχρι που το αεροπλάνο ξαφνικά έστριψε προς τα αριστερά. Ένα βίντεο έδειξε το αεροσκάφος της Yeti Airlines να γέρνει απότομα.

