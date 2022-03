Τα πάρτι στην εποχή του Instagram μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Ρωτήστε οποιονδήποτε Ρώσο ολιγάρχη.

Τρεις εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram μιας νεαρής Ρωσίδα με μπικίνι να κάνει duck face στην κάμερα, σε ένα πολυτελές γιοτ, έγιναν viral στο Twitter.

Μέσα σε λίγες μέρες, στην Polina Kovaleva, που φέρεται να είναι, ανεπίσημα, θετή κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάγωσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της.

Κι εδώ υπάρχει ένα δίδαγμα: Τα πάρτι είναι επικίνδυνα στην εποχή του Instagram. Ρωτήστε οποιονδήποτε ολιγάρχη.

Οι δεκαετίες πολυτελούς ζωής αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμες στην αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής ελίτ, που έχει υποστεί κυρώσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή, σε πολλές περιπτώσεις, μερικές απρόσεκτες αναρτήσεις στο Instagram αρκούν για να τινάξουν στον αέρα την καλύτερη άμυνα για τις μυστικές αυτοκρατορίες τους: την ανωνυμία.

Οι ολιγάρχες σπανίως χρησιμοποιούν το Instagram, αποκαλύπτωντας κατά λάθος το εξεζητημένο lifestyle τους. Αντιθέτως, περισσότερο ευθύνονται όσοι διασκεδάζουν μαζί τους: μια θετή κόρη ή μια πρώην σύζυγος. Οι φωτογραφίες δείχνουν ελκυστικές γυναίκες να ποζάρουν σε πολυτελή γιοτ ή να ετοιμάζονται για τένις στο ηλιόλουστο Λονδίνο. Στο έμπειρο μάτι, αυτά είναι αποδείξεις.

«Για να είσαι influencer, πρέπει να κάνεις επίδειξη», λέει η Alex Finley στο Vice, πρώην πράκτορας της CIA που τώρα ζει στην Ισπανία και προσπαθεί να εντοπίσει σκάφη ολιγαρχών. «Δέχονται έντονες πιέσεις από τον κοινωνικό τους περίγυρο να επιδείξουν τον πλούτο τους. Δεν καταλαβαίνουν τους κανόνες ασφαλείας ή τα πράγματα που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί από μια φωτογραφία. Σκέφτονται, "Α! Τέλεια φωτογραφία!". Είναι ο αδύναμος κρίκος», προσθέτει.

Ο «Darth Vader» και το St. Princess Olga

Η περίπτωση του Igor Sechin, ανθρώπου του στενού κύκλου του Πούτιν, είναι χαρακτηριστική.

Η μυστικοπάθεια και σκληρότητα του CEO της εταιρεία ορυκτελαίου Rosneft ήταν αρκετές για να κερδίσει το ψευδώνυμο «Darth Vader» στον ρωσικό και διεθνή τύπο. Ωστόσο, ήταν ο λογαριασμός της πρώην συζύγου του στο Instagram, που τον συνέδεσε για πρώτη φορά με το αξίας 120 εκατ. δολαρίων mega- yacht Amore Vero, το οποίο οι γαλλικές αρχές δέσμευσαν πρόσφατα.

Κοινή έρευνα του Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) και της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta συνέδεσε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε η δεύτερη σύζυγος του Sechin, Olga, στο Instagram από ταξίδια στη Μεσόγειο και τα Νησιά Κέιμαν.

Η έρευνα βρήκε ομοιότητες ανάμεσα στις φωτογραφίες, όπου η Olga εμφανιζόταν να ποζάρει με μπικίνι, και στο σκάφος St. Princess Olga.

Μετά το διαζύγιο με τον Igor, το όνομα του σκάφους St. Princess Olga άλλαξε σε Amore Vero. Ο Sechin (και η εταιρία Rosneft) δεν επιβεβαίωσαν ποτέ πως είναι κάτοχος του γιοτ, ενώ κατέθεσε επίσης αγωγή κατά της Novaya Gazeta για το εν λόγω δημοσίευμα, την οποία κέρδισε.

Όμως, το υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας κατέληξε ότι ο Sechin είναι πράγματι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας στην οποία ανήκει το Amore Vero (κάτι το οποίο η εταιρεία αρνείται) και προχώρησε στην δέσμευσή του.

Η «θετή κόρη» του διπλωμάτη

Οι διαδικτυακές πλάκες μιας νεαρής γυναίκας κοντά στον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη και των δυο την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε κυρώσεις στην Polina Kovaleva, την οποία οι αρχές αποκαλούσαν «θετή κόρη» του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αφού Ρώσοι ακτιβιστές κατά της διαφθοράς αποκάλυψαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της, βρίσκοντας έναν θησαυρό δεδομένων στον λογαριασμό της στο Instagram.

Ο Λαβρόφ δεν είναι παντρεμένος με τη μητέρα της Kovaleva (τυπικά, είναι παντρεμένος με άλλη γυναίκα από το 1971), αν και ακτιβιστές λένε ότι έχουν σχέση εδώ και χρόνια. Και οι βρετανικές αρχές, που της επέβαλαν κυρώσεις, συμφωνούν.

Lavrov has had the ‘official’ wife for the past 50 years. No one has heard of her or seen them together in public in ages, though. As opposed to this lady, Svetlana Polyakova. She is the actual wife, they have been together since the early 2000s. pic.twitter.com/d4RzC9CUul