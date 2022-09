Τα δάκρυα της Βικτόρια Μπέκαμ στην επίδειξη μόδας της - Η αντίδρασή της όταν είδε τον γιο της Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν κατάφερε να νικήσει τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια του ντεφιλέ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όταν είδε τον πρωτότοκό της, Μπρούκλιν μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια στις πρώτες σειρές της επίδειξης.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έκρυψε με τα χέρια της το πρόσωπό της και συγκινημένη αγκάλιασε τον σύζυγό της που καθόταν με τα τέσσερα παιδια τους, Μπρούκλιν, Κρουζ, Ρόμιο και Χάρπερ Σέβεν, αλλά και τη στενή της φίλη, Έβα Λονγκόρια.

Κόντρα στις φήμες περί ταραγμένης σχέσης με την νύφη της, η Νίκολα Πελτζ έδωσε το «παρών» δίπλα στο σύζυγό της, στον οποίο η Βικτόρια έστειλε ένα φιλί, περνώντας από μπροστά του.

Δίπλα στους Μπέκαμ καθόταν και η Άννα Γουίντουρ και ανάμεσά τους ο Έντουαρντ Ένινφουλ, αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue από τη Γκάνα και διευθυντής σύνταξης στην Ευρώπη του Condé Nast.

Η παρουσίαση της συλλογής της πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή μπαρόκ εκκλησία του Val-de-Grâce, που αποτελεί μέρος ενός καλά διατηρημένου μοναστηριού του 17ου αιώνα στην αριστερή όχθη του ποταμού Σηκουάνα. Είναι το πρώτο live show της μετά την πανδημία.

