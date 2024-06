Σύστημα Patriot παραχωρεί η Ρουμανία στην Ουκρανία - Χαιρετίζει την απόφαση το ΝΑΤΟ

Την απόφαση της Ρουμανίας να παραδώσει ένα σύστημα Patriot στην Ουκρανία χαιρέτισε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως θα παραχωρήσει στην Ουκρανία το ένα από τα δύο συστήματα Patriot που διαθέτει, ανταποκρινόμενο έτσι στις εκκλήσεις του Κιέβου προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε πως το «απολύτως αναγκαίο σύστημα Patriot» θα επιτρέψει στην Ουκρανία να «υπερασπιστεί καλύτερα τον εναέριο χώρο της και τον λαό της» απέναντι στις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων.

Τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot είναι τα πιο προηγμένα όπλα αεράμυνας της Ουάσινγκτον. Αποτελούνται από ένα σύστημα ραντάρ και κινητούς εκτοξευτές που μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους αναχαίτισης σε εισερχόμενα βλήματα ή αεροσκάφη. Η Ουκρανία διαθέτει επί του παρόντος τουλάχιστον τέσσερα συστήματα Patriot, τα οποία παρέχονται από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Τα συστήματα Patriot και οι πύραυλοι αναχαίτισης τους, έχουν συμβάλει στην προστασία βασικών κυβερνητικών κτιρίων και κρίσιμων υποδομών στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη Ρουμανία για την απόφαση να προωθήσει στην χώρα του ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρουμανίας να προωθήσει στην χώρα του ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot θα υποστηρίξει την ασπίδα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και «θα ενισχύσει την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη». «Αυτή η κρίσιμη συνεισφορά θα στηρίξει την ασπίδα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε καλύτερα τον λαό μας και τις κρίσιμες υποδομές από την αεροπορική τρομοκρατία της Ρωσίας» είπε, μεταξύ άλλων, μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter).

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…