Συναγερμός στη Βέρνη- Οι ελβετικές αρχές έχουν αποκλείσει το κοινοβούλιο λόγω ύποπτου οχήματος

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βέρνη της Ελβετίας καθώς η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου λόγω ενός ύποπτου άνδρα που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επιχείρηση στη Βέρνη λόγω της ύποπτης συμπεριφοράς ενός άνδρα που έχει σταματήσει με το όχημά του», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία του καντονιού της Βέρνης.

«Λόγω ενός αυτοκινήτου κοντά στην Bundesplatz, η πλατεία και οι γύρω δρόμοι είναι προς το παρόν αποκλεισμένες για λόγους ασφαλείας. Αυτό ισχύει και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς», πρόσθεσε η αστυνομία, αναφερόμενη στην πλατεία έξω από το ελβετικό κοινοβούλιο.

Πολλά κτίρια στην περιοχή έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με την αστυνομία, που ζητά από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

#Switzerland



The police of Swiss Bern cordoned off the central square of the city because of a suspicious man in a car, several buildings were evacuated. pic.twitter.com/3afnRTdWel