Σύλληψη Κινέζων στρατιωτών στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι ζητά εξηγήσεις από το Πεκίνο

Δύο Κινέζοι στρατιώτες συνελήφθησαν, ενώ πολεμούσαν στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του είχαν πολεμήσει έξι Κινέζους στρατιώτες και ότι υπάρχουν «αισθητά περισσότεροι» Κινέζοι πολίτες στις ρωσικές τάξεις. Προσέθεσε ότι είχε διατάξει τους αξιωματούχους να ζητήσουν εξηγήσεις από το Πεκίνο και «να μάθουν πώς η Κίνα θα αντιδράσει σε αυτό».

«Οι στρατιώτες μας συνέλαβαν δύο Κινέζους πολίτες που πολεμούσαν στο ρωσικό στρατό. Αυτό συνέβη στην επικράτεια της Ουκρανίας - στην περιφέρεια του Ντονέτσκ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε εικόνες ενός από τους υποτιθέμενους Κινέζους κρατουμένους. «Έχουμε τα έγγραφα αυτών των κρατουμένων, κάρτες τραπεζών και προσωπικά δεδομένα».

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



