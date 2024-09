«Στόχος μας ήταν ο Νασράλα», λέει το Ισραήλ - Δεν επιβεβαιώνεται η εξουδετέρωσή του

«Στόχος μας ήταν ο Νασράλα», λέει το Ισραήλ για τη σφοδρή επίθεση της Παρασκευής στη Βηρυτό, όπου βομβαρδίστηκαν και ισοπεδώθηκαν ολόκληρα κτήρια, στην περιοχή όπου εικάζεται πως βρισκόταν το αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, παρότι ισραηλινά ΜΜΕ το βράδυ της Παρασκευής μετέδιδαν την είδηση πως ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός μετά την επίθεση, η είδηση του θανάτου του δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτηρες πηγές. Σύμφωνα με το CNN, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» εάν η επίθεση στη Βηρυτό σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Isr**l just dropped 10 consecutive bombs in my city, Beirut, a few minutes ago. They continue to do monstrous and unspeakable things in countries all over the world.



Show the world what they keep doing to innocent civilians.



