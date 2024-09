Χάος στη Βηρυτό μετά την επίθεση του Ισραήλ: Δύο νεκροί, πάνω από 70 τραυματίες, ισοπεδώθηκαν κτήρια

Χάος επικρατεί στη Βηρυτό μετά την σφοδρή επίθεση του Ισραήλ, το απόγευμα της Παρασκευής, λίγη ώρα μετά την ομιλία Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 76 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στον πρώτο, προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε.

Μια πηγή της Χεζμπολάχ είπε στο πρακτορείο Reuters ότι το υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης Χάσεμ Σαφιεντίν είναι ζωντανός.

Zionist terrorism in Beirut.



Entire buildings; human beings, flattened.



What would you say if someone did this in Paris, London, or New York?



Israel is a menace to humanity. pic.twitter.com/KX3lUHVMWU — Richard Medhurst (@richimedhurst) September 27, 2024

Ο στόχος αυτής της επιδρομής ήταν, σύμφωνα με πολλές πηγές, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο οποίος «είναι καλά», σύμφωνα με πηγές.

Έξι κτίρια -ωστόσο - ισοπεδώθηκαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τα πλήγματα που περιγράφονται ως τα πιο σφοδρά μετά τον πόλεμο του 2006.

🚨The IDF carried out Airstrikes on Hezbollah HQ in Beirut



Nasrallah was the target of the attack pic.twitter.com/eppWePwWoR — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 27, 2024

Σε πλάνα από τη στιγμή της επίθεσης φαίνεται μια τεράστια έκρηξη και πυκνός καπνός να υψώνεται από την περιοχή. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε σκηνές χάους, με τους κατοίκους να φεύγουν έντρομοι από την περιοχή για να γλιτώσουν.

Ισραήλ: Χτυπήσαμε το αρχηγείο της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ανέφερε ότι πραγματοποίησε ένα «πλήγμα ακριβείας» στο «γενικό επιτελείο» της Χεζμπολάχ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιστρέψει απόψε στο Ισραήλ.

Absolutely wild footage from Beirut!



Four buildings were completely destroyed according to local reports.



IMO this can only be an attempt to kill Nasrallah pic.twitter.com/bbOPYGwFkR — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 27, 2024

Οι ΗΠΑ δεν είχαν ενημερωθεί για το χτύπημα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μιλούσε με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν σε αυτήν την επιχείρηση και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων», είπε στους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ.

Οι δύο υπουργοί μίλησαν ενώ ο Όστιν πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ έπειτα από μια επίσκεψή του στο Λονδίνο.

BEIRUT: Video of Massive explosion in South Beirut , Israel says it’s hitting Hezbollah headquarters in Dahiyeh less than hour after Netanyahu UN speech saying Israel seeks peace pic.twitter.com/zpI0uXCFya — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 27, 2024

Η εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε στον Όστιν για την επιχείρηση και αν ο στόχος της ήταν όντως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Το Πεντάγωνο δεν θέλει επίσης να κάνει «εικασίες» για την τύχη του Νασράλα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε επίσης για τα πλήγματα στη Βηρυτό από τους συνεργάτες του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ