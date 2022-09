Στο Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος- Χειραψίες με πλήθος κόσμου έξω από το ανάκτορα

Συνοδεία της Καμίλα, της πλέον Βασιλικής Συζύγου, ο νέος Βασιλιάς Κάρολος Γ' έφτασε πριν από λίγο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η «Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς Κάρολος Γ'» χαμογέλασε καθώς κατέβηκε από το όχημά του και αμέσως κατευθύνθηκε προς το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί εδώ και ώρες έξω από τα ανάκτορα, ευχαριστώντας τους για την υποστήριξη και την παρουσία τους.

Μερικοί από το πλήθος αναφωνούσαν «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά!», αλλά ο κόσμος ήταν γενικά υποτονικός, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ο Βασιλιάς Κάρολος από την άλλη παρέμεινε αρκετή ώρα χαιρετώντας όσο περισσότερους μπορούσε από το πλήθος, που είχε συγκεντρωθεί ενώ συνομίλησε με αρκετούς από αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8μ.μ ώρα Ελλάδας, ο Κ¨αρολος α κάνει το πρώτο του τηλεοπτικό διάγγελμα ως Βασιλιάς.

