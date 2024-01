Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η εταιρική σχέση Microsoft - OpenAl

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει τη φύση της σχέσης μεταξύ της Microsoft και της Open AI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT, με αφορμή και την πρόσφατη απομάκρυνση και επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου της τελευταίας, Σαμ Άλτμαν.

Η Microsoft έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, τον ερευνητικό οργανισμό τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από το παγκοσμίως γνωστό chatbot, ChatGPT. Ωστόσο, με τους όρους της συνεργασίας να μην είναι δημοσίως γνωστοί, οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού αμφισβήτησαν κατά πόσο η συμμετοχή της Microsoft στην εταιρεία συνιστά εξαγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ως τοποτηρητής των συνθηκών του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ερευνήσει την επένδυση της Microsoft στην OpenAI.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, «εξετάζει αν η επένδυση της Microsoft στην OpenAI μπορεί να γίνει αντικείμενο ελέγχου βάσει του κανονισμού της ΕΕ περί συγκεντρώσεων». Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης είναι σημαντική καθώς την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, θα βρεθεί στην Καλιφόρνια, όπου θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για την αντιμετώπιση της δημιουργίας μονοπωλίων στο Πάλο Αλτο και θα συναντήσει τους επικεφαλής των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών.

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ και της Google, Σουντάρ Πισάι, καθώς και με δύο υψηλόβαθμα στελέχη της OpenAI, την διευθύντρια Τεχνολογίας Μίρα Μουράτι και τον διευθυντή Στρατηγικής Τζέισον Κουόν. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ορισμένες συμφωνίες που έχουν κλεισθεί ανάμεσα στους σημαντικούς παράγοντες της ψηφιακής αγοράς και τους κατασκευαστές και προμηθευτές της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης» και ιδιαίτερα «μελετά τις συνέπειες αυτών των συμπράξεων επί της δυναμικής της αγοράς», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Οι αρχές ανταγωνισμού ανησυχούν για τον κίνδυνο οι καινοτομίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να αποτελέσουν μονοπώλιο από επίσης έναν περιορισμένο αριθμό ψηφιακών κολοσσών που βρίσκονται ήδη σε κυρίαρχη θέση.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου, η βρετανική αρχή ανταγωνισμού, η CMA, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την σύμπραξη ανάμεσα στην Microsoft και την OpenAI για να διαπιστωθεί αν ισοδυναμεί με συγχώνευση. Στο πλαίσιο αυτό, η CMA ξεκίνησε πρόσκληση για σχολιασμό «από ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα μέρη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανάλογη διαδικασία, ανακοινώνοντας ότι απευθύνει «δύο προσκλήσεις για συνεισφορές επί του ανταγωνισμού», η μία αφορά «τους ψηφιακούς κόσμους» και η άλλη «την γενετική τεχνητή νοημοσύνη».

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι έστειλε «αιτήματα ενημέρωσης σε πολλούς σημαντικούς παράγοντες του ψηφιακού κόσμου», εξηγώντας ότι θέλει να συγκεντρώσει απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο το δικαίωμα στον ανταγωνισμό μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση του ανταγωνισμού στις νέες αυτές αγορές».

Μετά τον έλεγχο αυτόν, η Κομισιόν αναφέρει ότι μπορεί να οργανώσει ένα «ατελιέ» κατά την διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2024 «ώστε να συγκεντρωθούν οι διαφορετικές απόψεις που πηγάζουν από τις συνεισφορές αυτές και να συνεχισθεί αυτός ο προβληματισμός».

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα ψηφίστηκαν και οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης σε μία ιστορική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ, ύστερα από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 37 ωρών.

How can competition law help ensure that new markets in virtual worlds and generative AI remain competitive?



We are inviting businesses and experts to tell us about any competition issues that they may perceive to ensure they do not unduly distort market dynamics.