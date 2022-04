Στο Κίεβο θα μεταβούν φον ντερ Λάιεν και Μπορέλ- Συνάντηση με Ζελένσκι

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ταξιδέψει στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, μαζί με την Ευρωπαία Επίτροπο στο Κίεβο θα μεταβεί και ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Η φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί στην ουκρανική πρωτεύουσα πριν από την εκδήλωση #StandUpForUkraine το Σάββατο στη Βαρσοβία, όπως διευκρίνισε.

Η επίσκεψη αυτή ακολουθεί εκείνη της Ρομπέρτα Μετσόλα και των πρωθυπουργών της Τσεχίας, Πολωνίας και Σλοβενίας.

