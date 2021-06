Στις φλόγες έχει τυλιχθεί ξενοδοχείο στη Μαδρίτη.

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε περίπου στις 5:50 μ.μ. (τοπική ώρα), στο ξενοδοχείο New Madrid καίει την εξωτερική πρόσοψή, κυρίως στους επάνω ορόφους.

Εξαιτίας της φωτιάς, κομμάτια του κτιρίου έχουν πέσει στον περιβάλλοντα χώρο. Η φωτιά, οι αιτίες της οποίας παραμένουν άγνωστες, είναι ορατή από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 15 ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαδρίτης, ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το ξενοδοχείο άνοιξε το 2005 και βρίσκεται στην οδό Bausá 27, στην περιοχή Pío XII. Διαθέτει 225 δωμάτια και βρίσκεται γύρω από ένα αίθριο ύψους 40 μέτρων που δέχεται άμεσο ηλιακό φως.

The Hotel #Nuevo #Madrid fire can be seen differently from different points in the north of the city & clearly from the #M30, very close to the hotel



"Small fire under control & everyone well," they write from the official hotel account #Spain #Breakinghttps://t.co/2YeGslbHAp pic.twitter.com/OVy6w2ZGm5