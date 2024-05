Στην Τεχεράνη ο ηγέτης της Χαμάς για την κηδεία Ραϊσί

Στην Τεχεράνη καταφτάνουν ηγέτες δεκάδων κρατών, προκειμένου να παραστούν στην κηδεία του Εμπραχίμ Ραϊσί.

Τους ξένους ηγέτες υποδέχεται ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο γραφείο του, όπου εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους. Από τους πρώτους που έφτασαν στην Τεχεράνη προκειμένου να παραστεί στα τελετουργικά της κηδείας και της ταφής του Ραϊσί ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της Χαμάς, με πολυπληθή αποστολή.

Ήδη, ο Χαμενεΐ έχει δεχθεί στο γραφείο του τον αντιπρόεδρο της Ινδίας και τους πρωθυπουργούς του Ιράκ και της Αρμενίας, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκονται εκπρόσωποι πολλών ακόμα κρατών, μουσουλμανικών και μη.

Την ίδια ώρα, το κέντρο της Τεχεράνης κατακλύζεται από δεκάδες χιλιάδες Ιρανούς, που ντυμένοι στα μαύρα θρηνούν τον Ραϊσί, κρατώντας φωτογραφίες του στα χέρια. Οι πολίτες κρατούν στα χέρια τους πορτρέτα του Εμπραχίμ Ραϊσί αλλά και ιρανικές σημαίες, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγήθηκε της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ιρανό πρόεδρο και τους επτά επιβαίνοντες του ελικόπτερου – μεταξύ αυτών και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν – οι οποίοι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

#BREAKING

Millions of people across the country flooded the streets for the loss of President #Raisi and his entourage, showcasing unprecedented levels of enthusiasm and solidarity. pic.twitter.com/w4iosqyqJh — Tehran Times (@TehranTimes79) May 22, 2024

#BREAKING

Indian VP arrived in Tehran to take part in the funeral ceremony of President #Raisi and his companions. pic.twitter.com/XjEUxLHn4S — Tehran Times (@TehranTimes79) May 22, 2024

#BREAKING

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei received Ismail Haniyeh, chairman of the Hamas Political Bureau in Tehran following the martyrdom of President #Raisi and his entourage. pic.twitter.com/UBIrpmpbZE — Tehran Times (@TehranTimes79) May 22, 2024

#BREAKING

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei received Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan following the martyrdom of President #Raisi and his entourage. pic.twitter.com/wKwg04TBWr — Tehran Times (@TehranTimes79) May 22, 2024

#BREAKING

Tunisian officials arrived in Tehran to take part in the funeral ceremony of President #Raisi and his companions. pic.twitter.com/PGgU3Xzapx — Tehran Times (@TehranTimes79) May 22, 2024