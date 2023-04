Στη Βρετανία κάποιος ξυρίζει οικόσιτες γάτες σε περίεργα σημεία- και κανείς δεν το βρίσκει αστείο

Φωτ.: Animals Lost and Found in Kent

Δεκάδες ιδιοκτήτες γατών στη Βρετανία αντιμετωπίζουν τελευταία ένα «περίεργο» και «ανησυχητικό» πρόβλημα: Κάποιος, κάπου, βάζει στόχο τα κατοικίδιά τους και ξυρίζει τυχαία τμήματα της γούνας τους.

Η Έμμα Κόλινς παρατήρησε για πρώτη φορά το ασυνήθιστο φαινόμενο όταν η γάτα της, που ονομάζεται Goose, επέστρεψε μετά από μια μέρα εξερεύνησης στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Whitstable.

Αν και η γάτα φαινόταν κατά τα άλλα σώα και αβλαβής, η ίδια χαρακτήρισε το περιστατικό ως εκνευριστικό. «Ήταν περίεργο... ήταν σαν κάποιος να έστελνε ένα μήνυμα», λέει στη Washington Post. «Αν μπορείς να ξυρίσεις μια γάτα, τι άλλο θα κάνεις μετά;».

Τουλάχιστον 80 κατοικίδια φέρεται να έχουν χάσει κομμάτια της γούνας τους από πέρυσι, σύμφωνα με μια φιλοζωική οργάνωση που χαρτογραφεί τις επιθέσεις για να προειδοποιήσει τους ανήσυχους ιδιοκτήτες.

Με τα περίεργα περιστατικά έχουν ασχοληθεί επίσης όλα τα μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που πλέον αναφέρονται στον άγνωστο δράστη ως «phantom cat shaver».

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιθέσεων έχει αναφερθεί στη νότια κομητεία του Κεντ, αν και η οργάνωση έχει επίσης καταγράψει επιθέσεις από το Λονδίνο μέχρι και το Αμπερντίν της Σκωτίας.

Στα social media, η ανησυχία ολοένα και αυξάνεται, με τις τοπικές ομάδες του Facebook να έχουν γεμίσει σχόλια από ανήσυχους ιδιοκτήτες και εικόνες που δείχνουν τις ξυρισμένες γάτες. Ορισμένες γάτες έχουν ξυριστεί στα πόδια τους κι άλλες στην πλάτη ή στο στομάχι.

Κάποιοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων λένε επίσης ότι οι γάτες τους τραυματίστηκαν - ενώ άλλες που δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σωματική βλάβη από τις επιθέσεις εμφανίζονται, σύμφωνα με τους ίδιους, πιο ανήσυχες ή να φοβούνται πλέον τους ανθρώπους.

«Ο γάτος μου επέστρεψε με ένα νύχι μείον όταν ξυρίστηκε και δεν άφηνε κανέναν να τον αγγίξει για μέρες όταν γύρισε σπίτι», έγραψε ένας χρήστης.

Φωτ.: Animals Lost and Found in Kent

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σύνηθες να αφήνουν τις γάτες να βγαίνουν έξω για να απολαμβάνουν τον καθαρό αέρα και να περιφέρονται ελεύθερα - περίπου το 70% των στη χώρα γατών πιστεύεται ότι έχουν πρόσβαση στην ύπαιθρο. Ωστόσο οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, με πολλούς ιδιοκτήτες στο Κεντ να δηλώνουν πλέον ότι θα κρατάνε τα κατοικίδιά τους μέσα στο σπίτι.

Η Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση αφιερωμένη στην ευημερία των ζώων, δήλωσε ότι οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της τάσης τους να εξερευνούν τις γειτονιές.

«Θα προτρέπαμε όλους τους ιδιοκτήτες των οποίων οι γάτες έχουν πέσει θύματα του ξυρίσματος να κλείσουν ραντεβού με τον κτηνίατρό τους. Η κτηνιατρική εξέταση θα καθορίσει αν η γάτα αυτή έχει υποστεί σωματικές βλάβες, είτε πρόκειται για κοψίματα και εκδορές από το ξύρισμα είτε για άλλους τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της κράτησής της», ανέφερε η Σαμάνθα Γουάτσον, επιστημονική υπεύθυνη και ειδική σε γάτες στην RSPCA.

«Οι ιδιοκτήτες γατών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταγγείλουν το περιστατικό στην αστυνομία, καθώς το ξύρισμα μιας γάτας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε.

Φωτ.: Animals Lost and Found in Kent

Η αστυνομία του Κεντ δήλωσε ότι οι πολίτες μπορούν να καταγγείλουν τα περιστατικά στις αστυνομικές αρχές ή στην RSPCA. «Όταν λαμβάνουμε μια καταγγελία, οι αστυνομικοί μας θα επικοινωνούν με τη φιλανθρωπική οργάνωση για τη διερεύνηση περιστατικών που αφορούν σκληρότητα ή βλάβη σε ζώα», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα στην Washington Post.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν τα αναφερόμενα περιστατικά παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των ζώων, η «πρόκληση περιττού πόνου» σε κοινώς οικόσιτα ζώα αποτελεί αδίκημα.

Φωτ.: Animals Lost and Found in Kent

Η Νατάσα Μακφί, η οποία διευθύνει τη φιλανθρωπική οργάνωση Animals Lost and Found με έδρα το Κεντ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «σκληρές και παράλογες».

«Όχι μόνο χειρίζεται τη γάτα κάποιος που δεν γνωρίζει, αλλά μάλλον κρατείται από αυτόν για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να γίνει το ξύρισμα κι αυτό προκαλεί περιττό άγχος στις γάτες», πρόσθεσε.

Επίσης θεωρεί ότι, δεδομένης της κλίμακας των επιθέσεων, μπορεί να κρύβονται από πίσω περισσότερα από ένα άτομα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλες οι περιπτώσεις γίνονται από ένα άτομο», είπε.

Η ιδιοκτήτρια του Τζορτζ, μιας γάτας από κέντρο διάσωσης ζώων που έπεσε επίσης θύμα ξυρίσματος, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «ήταν τόσο θυμωμένη που κάποιος κακός άνθρωπος αποφάσισε να ξυρίσει τη γάτα μου», επειδή τώρα είναι «ακόμα πιο επιφυλακτική απέναντι στους ανθρώπους».

Με πληροφορίες από Washington Post