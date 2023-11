Σουηδία: Αντιδράσεις για το σαρδάμ του πρωθυπουργού περί δικαιώματος του Ισραήλ στη γενοκτονία

Το σαρδάμ του πρωθυπουργού της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον ανάγκασε την κυβέρνηση να καταγγείλει «εκστρατεία παραπληροφόρησης».

Στο γλωσσικό ολίσθημά του ο πρωθυπουργός της Σουηδίας φάνηκε να υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να διαπράξει γενοκτονία. Η στιγμή καταγράφηκε και το σχετικό βίντεο ήταν από μια συνάντηση που έγινε την Τρίτη στην πόλη Γκέτεμποργκ, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, ο Ουλφ Κρίστερσον αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θέλοντας να πει ότι «η Σουηδία και η ΕΕ είναι ενωμένες στο γεγονός ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», έκανε ένα σαρδάμ: Αντί να χρησιμοποιήσει τη λέξη που σημαίνει άμυνα («forsvar» στα σουηδικά), είπε αρχικά «folk», ωστόσο τι διόρθωσε άμεσα. Στα σουηδικά, η λέξη για το διεθνές δίκαιο είναι «folkratt» και για τη γενοκτονία «folkmord». Και οι δύο λέξεις αρχίζουν με «folk», που σημαίνει λαός ή έθνος.

Από την πλευρά τους, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση κατάλαβαν ότι ο Ουλφ Κρίστερσον επρόκειτο να πει «folkmord», δηλαδή γενοκτονία, και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους έπειτα φώναξαν: «Έχει το Ισραήλ το δικαίωμα στη γενοκτονία;». Ήταν η στιγμή που ώθησε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να αρχίσουν να φωνάζουν και να διακόπτουν τον Σουηδό πρωθυπουργό.

Incredible: Swedish Prime Minister Ulf Kristersson says "Israel has the right to commit genocide" before correcting himself to say "the right to self-defense".



The Freudian slip to end all Freudian slips. 🇸🇪🇮🇱🇵🇸 pic.twitter.com/QPCct7unJK