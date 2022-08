Snickers: Η διαφήμιση με τους ΒΤS που προκάλεσε την οργή του Πεκίνου - «Συγγνώμη, υπάρχει μόνο μια Κίνα στον κόσμο»

Ο αμερικανικός κολοσσός ζαχαροπλαστικής Mars Wrigley ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι «σέβεται την κινεζική κυριαρχία» μετά από την προβολή μιας διαφήμισης για τις μπάρες σοκολάτας Snickers στην οποία η Ταϊβάν παρουσιαζόταν ως μια «χώρα».

Κατά την Κίνα το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, ακόμα κι αν κυβερνάται από ένα αντίπαλο κινεζικό καθεστώς, πρέπει να επανενωθεί με την υπόλοιπη εθνική επικράτεια. Αντιτίθεται σε οποιαδήποτε διεθνή αναγνώριση της Ταϊπέι.

Το διαφημιστικό βίντεο για μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν τα Snickers και το νοτιοκορεατικό μουσικό συγκρότημα BTS τελείωνε με τη φράση «διατίθεται μόνο στις ακόλουθες χώρες», εμφανίζοντας τις σημαίες της Νότιας Κορέας, της Μαλαισίας και της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν).

OMG BTS X SNICKERS COMING SOON!!! BUT THE EVENT WILL BE ONLY ON KOREA, MALAYSIA AND TAIWAN pic.twitter.com/qG8iv32Imn