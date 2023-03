Silicon Valley Bank: Ο ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος είναι ο νέος CEO

Ο ελληνικής καταγωγής Τίμοθι Μαγιόπουλος αναλαμβάνει το πόστο του διευθύνοντα συμβούλου στη Silicon Valley Bank μετά την πτώχευση της τράπεζας.

Στο πρώτο του email στους πελάτες της τράπεζας, σύμφωνα με την Daily Mail, ο νέος CEO, Τίμοθι Μαγιόπουλος, έγραψε ότι «η Silicon Valley Bank, N.A. είναι ανοιχτή και διεξάγει τις δραστηριότητές της ως συνήθως», σε μία προσπάθεια να τους καθησυχάσει.

«Οι καταθέτες έχουν πλήρη πρόσβαση στις καταθέσεις τους, ενώ οι παλιές και οι νέες καταθέσεις είναι ασφαλισμένες», αναφέρει ο Μαγιόπουλος.

«Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε. Αναγνωρίζω ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της εκπληκτικής κοινότητας που υπηρετούμε», πρόσθεσε ο νέος CEO.

«Από σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία» ανέφερε στο email, και ενώ συμπλήρωσε ότι αναλαμβάνει το ρόλο με «ταπεινότητα», «εμπειρία» και «εκτίμηση για την οικονομία της καινοτομίας».

«Προσβλέπουμε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη στήριξης σε εσάς και στις εταιρείες σας», αναφέρει κλείνοντας στο email.

