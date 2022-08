«Σιγή ιχθύος» από τον Λευκό Οίκο για το ενδεχόμενο επίσκεψης της Πελόζι στην Ταϊβάν

Ο Λευκός Οίκος τηρεί «σιγή ιχθύος» αναφορικά με το ενδεχόμενο επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν και δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και διαψεύδει τις αναφορές ταϊβανέζικων μέσων ενημέρωσης ότι «κλείδωσε» η άφιξή της στην Ταϊπέι σήμερα, Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν υποστήριξε σήμερα πως δε γνωρίζει τις προθέσεις της Πελόζι, η οποία πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία, τονίζοντας πως τυχόν πρωτοβουλία της να επισκεφθεί την Ταϊβάν αποτελεί εξ ολοκλήρου «προσωπική της απόφαση».

Secretary Blinken: "The Speaker will make her own decisions about whether or not to visit Taiwan...the decision is entirely the Speaker's...this is very much precedent in the sense that previous speaker has visited Taiwan. Many of members of Congress go..." pic.twitter.com/AIWbzczDGe