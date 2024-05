Σφοδρή κριτική στην Κέιτ Μπλάνσετ που είπε ότι ανήκει στη «μεσαία τάξη» αλλά έχει περιουσία $95 εκατ.

Στόχος σφοδρών επικρίσεων από χρήστες των social media, έγινε η Κέιτ Μπλάνσετ μετά από μόνο δύο λέξεις που είπε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η Κέιτ Μπλάνσετ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2024, μιλώντας στους δημοσιογράφους για την πρεμιέρα της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, ανέφερε πως ανήκει στη μεσαία τάξη. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «είμαι λευκή, είμαι προνομιούχος, ανήκω στη μεσαία τάξη», με τη φράση της αμέσως να δημιουργεί πλήθος αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Η περιουσία της 55χρονης ηθοποιού ανέρχεται στα 95 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, με τους χρήστες του Twitter να σχολιάζουν μεταξύ άλλων πως «πιστεύει ότι είναι "μεσαία τάξη" σε σύγκριση με ποιον; Τον Τζεφ Μπέζος; Οι πλούσιοι άνθρωποι είναι τόσο εκτός πραγματικότητας».

«Έχει αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε καυστικά πως «είναι πραγματικά σκληρό να έχεις να κάνεις με τους φτωχούς».

«Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι "μεσαία τάξη"... και εγώ είμαι καμηλοπάρδαλη», ανέφερε χιουμοριστικά ένας άλλος . Ωστόσο υπήρξαν και θαυμαστές που την υπερασπίστηκαν και επισήμαναν ότι χρησιμοποιούσε τον όρο «μεσαία τάξη» στη βρετανική αργκό, όπου αναφέρεται στην κληρονομιά και την οικογενειακή κατάσταση και όχι στον πλούτο.

«Μιλάει για την τάξη της και όχι για τον τραπεζικό της λογαριασμό», εξήγησε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πως «η τάξη και τα χρήματα είναι διαφορετικά. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της μεσαία τάξη επειδή δεν είναι βασιλική οικογένεια».

