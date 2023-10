Σεισμός στο Αφγανιστάν: 2.445 οι νεκροί, γυναίκες και παιδιά οι περισσότεροι

Στους 2.445 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στο Αφγανιστάν, μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, που έγινε το Σάββατο καθώς και των μετασεισμών που ακολούθησαν.

Ο Τζάναν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν, ανέφερε ότι ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στο Αφγανιστάν αυξήθηκε σε 2.445. Ο ίδιος αρχικά είχε κάνει λόγο για 9.240 τραυματίες από τους σεισμούς, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε την πρώτη εκτίμηση, μιλώντας για πάνω από 2.000 τραυματίες. Επίσης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Καταστροφών των Ταλιμπάν διευκρίνισε ότι λόγω του σεισμού στο Αφγανιστάν και των 8 μετασεισμών 1.320 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έπληξε περιοχές που βρίσκονται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αφγανικές αρχές. Παράλληλα, την Κυριακή το πρωί σημειώθηκε νέος μετασεισμός, μεγέθους 4,2 βαθμών, στην ίδια ζώνη, σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS. Από την πλευρά τους, οι αρχές των Ταλιμπάν κάνουν λόγο για το πιο πολύνεκρο χτύπημα του Εγκέλαδου στη χώρα.

Ο Ντάνις, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας της Χεράτ, δήλωσε ότι πάνω από 200 νεκροί είχαν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία, επισημαίνοντας πως οι περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά.

Παράλληλα, φωτογραφίες που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν κλίνες να έχουν τοποθετηθεί έξω από το βασικό νοσοκομείο της Χεράτ. Άλλες εικόνες δείχνουν να έχουν υποστεί ζημιές οι μεσαιωνικοί μιναρέδες της Χεράτ. Πρόκειται για την πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την οποία εγκατέλειψαν πολλοί κάτοικοι μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών. Μια κάτοικος, η Νασίμα, δήλωσε ότι οι σεισμοί προκάλεσαν πανικό στην Χεράτ. «Οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους, είμαστε όλοι στους δρόμους», έγραψε σε μήνυμά της στο Reuters.

Στην επαρχία της Χεράτ βρίσκονται συνολικά 202 εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας, μια από τις οποίες είναι το μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο, στο οποίο 500 θύματα έχουν διακομιστεί, ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Προστίθεται ότι «καθώς οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, οι απώλειες σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί πλήρως».

Ο Σουχάιλ Σαχίν, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν στο Κατάρ, σε μήνυμά του στα μέσα ενημέρωσης υποστήριξε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα, ρούχα και σκηνές για την παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς.

Η νέα αυτή καταστροφή έρχεται τη στιγμή που το Αφγανιστάν υποφέρει ήδη από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, μετά την διακοπή της παροχής του μεγαλύτερου μέρους της ξένης βοήθειας μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Η επαρχία της Χεράτ, που έχει περίπου 1,9 εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, πλήττεται επίσης από ξηρασία εδώ και χρόνια, η οποία έχει παραλύσει πολλές αγροτικές κοινότητες που αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα.

