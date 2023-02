Σεισμός στην Τουρκία: Διασώθηκε βρέφος έπειτα από 128 ώρες- Επτάχρονη άντεξε 131 ώρες στα συντρίμμια

Εν μέσω οδύνης για τα χιλιάδες θύματα των φονικών σεισμών που έπληξαν Τουρκία και Συρία συνεχίζονται και τα διάφορα «μικρά θαύματα».

Ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό συνέβη στο Χατάι 128 ώρες μετά το χτύπημα του σεισμού. Ένα μωρό 2 μηνών ανεσύρθη ζωντανό κάτω από τα ερείπια.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



