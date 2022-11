Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιταλία

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιταλία, το πρωί της Τετάρτης.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρο ήταν περίπου 64 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ρίμινι, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κροατία, τη Σλοβενία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου στα social media.

ℹEvent wrap-up: today a M5.7 #earthquake ( #terremoto ) hit #Fano ( #Italy ) at 07:07:26 local time (UTC 06:07:26). Shaking was felt over 300km by approximately 16M people in Croatia, Italy, Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Vatican.

Eyewitnesses are reporting 28 km NE of #Fano.

