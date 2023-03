Σάρον Στόουν: «Είπα στους γιατρούς, αν είναι καρκίνος, αφαιρέστε και τα δύο στήθη»

Η Σάρον Στόουν μίλησε για την επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε προκειμένου να αφαιρέσει ένα μεγάλο όγκο στο στήθος της, καλώντας εκ νέου τις γυναίκες να μη φοβούνται τις εξετάσεις για καρκίνο.

Η 65χρονη ηθοποιός βρέθηκε στο An Unforgettable Evening, μια φιλανθρωπική εκδήλωση για το Women's Cancer Research Fund, και μίλησε στο περιοδικό People για το πώς προετοιμάστηκε μέχρι και να αφαιρέσει εντελώς το στήθος της όταν μια από τις μαστογραφίες έδειξε πιθανό πρόβλημα.

«Μου είπαν ότι είχα καρκίνο του μαστού, επειδή είχα έναν όγκο που ήταν μεγαλύτερος από το στήθος μου - και ήταν σίγουροι ότι δεν ήταν δυνατόν να έχω τέτοιον όγκο χωρίς να είναι καρκίνος», ανέφερε, αν και λίγο αργότερα έμαθε ότι τελικά δεν είχε την ασθένεια.

«Ωστόσο πήγα στο νοσοκομείο λέγοντας: "Αν με ανοίξετε και είναι καρκίνος, σας παρακαλώ αφαιρέστε και τα δύο στήθη μου, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που τον ορίζει το στήθος του"», συνέχισε.

