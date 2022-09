Σαουδική Αραβία: Γυναίκες ξυλοκοπούνται από μονάδες ασφαλείας σε ορφανοτροφείο - Σοκαριστικό βίντεο

Ένα βίντεο από τη Σαουδική Αραβία φέρεται να αποτυπώνει άτομα υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας να επιτίθενται με αγριότητα σε ομάδα γυναικών σε ορφανοτροφείο στα νοτιοδυτικά της χώρα.

Το βίντεο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο διαδίκτυο με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι θα γίνει έρευνα για το περιστατικό.

Όπως αποτυπώνεται, δεκάδες άνδρες ντυμένοι άλλοι με στολή ασφαλείας και άλλοι με την παραδοσιακή ενδυμασία της χώρας, κυνηγούν γυναίκες και τις χτυπούν με ξύλινα ραβδιά και δερμάτινες ζώνες. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να σέρνει μια από τις γυναίκες από τα μαλλιά της καθώς εκείνη ουρλιάζει, ενώ ένας άλλος τη χτυπά με ζώνη.

Footage shared on social media shows multiple male security forces attacking women at an orphanage in the city of Khamis Mushait. Saudi Arabia released a statement on Wednesday saying that it will open an investigation into the incident. #ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/PRMIXiGl54

Το ορφανοτροφείο βρίσκεται στο Khamis Mushait, μια πόλη στην επαρχία Asir, περίπου 884 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ριάντ.

Σε απάντηση στο βίντεο, ο κυβερνήτης της εν λόγω επαρχίας διέταξε τη σύσταση επιτροπής για να ερευνήσει «όλα τα μέρη» του συμβάντος και να «παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή».

Violence against women in #SaudiArabia is a horrific.. This is an attack by dozens of male security forces who used tasers and sticks and abused orphaned girls inside the orphanage just for their hunger strike to improve their poor living conditions.#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/NHevnNR9Ki