Ρωσία: Πτώση ελικοπτέρου στην Κριμαία-Δύο νεκροί

Ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-28 συνετρίβη σήμερα στην χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πληρώματος.

Η ρωσική πλευρά διατείνεται πως η πτώση του ελικοπτέρου με τους δύο νεκρούς πιλότους οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Στο σημείο στάλθηκε επιτροπή της κύριας διοίκησης των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της πτώσης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα στην περιοχή Ντζανκόι, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου της Κριμαίας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένως την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Αναφέρεται ότι η πτήση του ελικοπτέρου έγινε χωρίς πυρομαχικά.

Μια φωτογραφία ανακυκλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου Mi-28 στην περιοχή της Κριμαίας.

