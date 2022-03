Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Εκπρόσωπός του επιβεβαιώνει τα συμπτώματα δηλητηρίασης

Εκπρόσωπος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση που είχε με Ουκρανούς διαπραγματευτές για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του BBC, ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ποιος άλλος ήταν στόχος ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο μεγιστάνας και Ουκρανοί διαπραγματευτές εκδήλωσαν συμπτώματα ύποπτης δηλητηρίασης μετά από συνάντηση στο Κίεβο μέσα στον μήνα.

Μετά τη συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος πηγαινοέρχεται μεταξύ Μόσχας, Λβιβ και άλλων σημείων διαπραγμάτευσης, καθώς και δύο υψηλόβαθμα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιλάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχή και επώδυνα δάκρυα και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και τα χέρια τους.

Ο Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, έχουν έκτοτε δείξει σημάδια βελτίωσης και δεν κινδυνεύουν. Ο πρόεδρος της Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που επίσης είχε συναντηθεί με τον Αμπράμοβιτς, δεν εκδήλωσε συμπτώματα. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα για την ενδεχόμενη «επίθεση» ευθύνονται σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα που ήθελαν να σαμποτάρουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες που διερεύνησαν το περιστατικό είπαν ότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί αν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από κάποιο χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Έχασε την όρασή του»

Στο μεταξύ, δημοσιογράφος του Guardian που επικαλείται πηγή, αναφέρει ότι ο Αμπράμοβιτς νοσηλεύτηκε στην Τουρκία και είχε χάσει την όρασή του για αρκετές ώρες.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα, Bellingcat, επιβεβαίωσε ότι τρία μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας παρουσίασαν συμπτώματα που ομοιάζουν με «δηλητηρίαση από χημικά όπλα».

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J