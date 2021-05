Επεισόδιο με πυροβολισμούς είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Σάντα Κλάρα ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter ότι ο δράστης είναι νεκρός στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μεταφορών της Σάντα Κλάρα Βάλεϊ (VTA) - με κάποιες πηγές να μιλούν για αυτοχειρία αμέσως μετά το επεισόδιο, κάτι ωστόσο που δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν νεκροί στο επεισόδιο, αν και προσώρας δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους.



Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, «πολλοί άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες» ενώ ο «δράστης δεν αποτελεί πλέον απειλή».

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.