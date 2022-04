Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που άνοιξε πυρ στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν έχει εξαπολύσει η αστυνομία.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του NBC και των New York Times, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα που φορούσε μια αντιασφυξιογόνο μάσκα και μια πορτοκαλί φόρμα όπως αυτή που φορούν εργάτες σε οικοδομές.

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πληροφορίες από νοσοκομεία, τουλάχιστον 29 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί (τοπική ώρα). Οι τραυματισμοί αφορούσαν τραύματα από πυρά και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, το FDNY ανέφερε ότι περιέθαλψαν και μετέφεραν 16 ανθρώπους. Τα επιπλέον άτομα που νοσηλεύτηκαν πιθανότατα πήγαν μόνοι τους στα κοντινά νοσοκομεία, δήλωσε εκπρόσωπος του FDNY.

New York City's fire department says five people have been shot and 13 people injured at the 36th Street subway station in Brooklyn's Sunset Park. More follows...



Watch talkRADIO TV live ► https://t.co/p64EpgYxWB | #NewYork pic.twitter.com/AUXEeLtqNT