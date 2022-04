Νέα Υόρκη - Πυροβολισμοί στο μετρό στο Μπρούκλιν: Βίντεο ντοκουμέντο με επιβάτες να βγαίνουν πανικόβλητοι

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές ανέφεραν ότι εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι ωστόσο δεν πυροδοτήθηκαν.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, σύμφωνα με ειδησεογραφικά ΜΜΕ.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης στο Μπρούκλιν», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το σημείο της επίθεσης - Φωτ.: CNN.

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι «υπήρξαν πολλά πυρά» και «13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί». Νεότερες πληροφορίες έκαναν λόγο πλέον για 16 τραυματίες.

Ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα με μάσκα αερίων και ένα πορτοκαλί γιλέκο, ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε ρούχο που έμοιαζε με αυτό των εργαζομένων στις μεταφορές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αρχές θεωρούν ότι χρησιμοποίησε καπνογόνο και ότι στη συνέχεια πυροβόλησε μέσα σε βαγόνι του μετρό, όπου βρισκόταν. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πανικόβλητους επιβάτες να βγαίνουν από ένα βαγόνι καθώς ο καπνός εξαπλώνεται.

Άλλες φωτογραφίες και βίντεο που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους αιμόφυρτους στις αποβάθρες του σταθμού καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση.

New York City's fire department says five people have been shot and 13 people injured at the 36th Street subway station in Brooklyn's Sunset Park. More follows... Watch talkRADIO TV live ► https://t.co/p64EpgYxWB | #NewYork pic.twitter.com/AUXEeLtqNT

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP