Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Σεντ Λούις- Ο δράστης σκότωσε δύο, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Σεντ Λούις στις ΗΠΑ, με συνέπεια να σκοτώσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους επτά.

Αστυνομικοί τραυμάτισαν θανάσιμα τον δράστη. Θύματά του ήταν μία έφηβη και μία γυναίκα, η οποία εξέπνευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 9:10 (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς στο Central Visual and Performing Arts High School. Όταν έφτασε η αστυνομία εκεί, οι μαθητές έβγαιναν τρέχοντας από το σχολείο και είπαν στους ένστολους ότι ο δράστης είχε ένα «μεγάλο όπλο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Massive police presence at Cleveland School at the intersection of Arsenal and Kingshighway in St. Louis. Three people injured. #breaking #breakingnews pic.twitter.com/PoTyIKdDTz