Πτήση υποσχόταν «ταξίδι στον χρόνο», οι επιβάτες έμειναν με την ελπίδα

Επιβάτες πτήσης της United Airlines ήλπιζαν να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και να γιορτάσουν δύο φορές την έλευση του 2024. Τελικά όμως, απογοητεύτηκαν οικτρά.

Η πτήση UA200 ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί από το Γκουάμ στις 07:35 της 1ης Ιανουαρίου 2024 και να προσγειωθεί στη Χονολουλού στις 18:50 της 31ης Δεκεμβρίου 2023, διασχίζοντας τις ζώνες ώρας.

«Ζεις μόνο μια φορά, αλλά μπορείς να γιορτάσεις δύο φορές την παραμονή Πρωτοχρονιάς», ανέφερε ανάρτηση της United Airlines στο X την προηγούμενη εβδομάδα. «Το ταξίδι στον χρόνο είναι πραγματικότητα», ανέφερε σε ποστ στο Instagram η εταιρεία, για την πτήση UA200.

You only live once, but you can celebrate New Year's Eve twice! 🎉🎉



UA200 departs Guam at 7:35 a.m. on January 1, 2024 and lands in Honolulu at 6:50 p.m. on December 31, 2023. pic.twitter.com/T3QY1ED9Bl