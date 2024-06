Πρόστιμο 200 εκατ. στην Ουγγαρία για παραβίαση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ

Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σήμερα στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο, αλλά και για μη εφαρμογή προηγούμενης σχετικής απόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε αποφανθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020 ότι η Ουγγαρία δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες του ευρωπαϊκού μπλοκ για τη μεταχείριση μεταναστών, εφαρμόζοντας παράνομες κρατήσεις σε αιτούντες άσυλο, αλλά και απελάσεις προτού μπορέσουν να ασκήσουν έφεση για την απόρριψη των αιτήσεών τους.

Τότε, είχε εκδοθεί απόφαση με την οποία καλούσε τη Βουδαπέστη να προχωρήσει στις σχετικές αλλαγές των πολιτικών της. Ωστόσο ο Βίκτορ Όρμπαν αγνόησε τη δικαστική εντολή με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να σημειώνει στη νέα του απόφαση πως «σκόπιμα αποφεύγει να εφαρμόζει την κοινή πολιτική της ΕΕ».

Η αδράνεια της Βουδαπέστης «αποτελεί μια άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ», ανέφερε το δικαστήριο.

Μαζί με το πρόστιμο των 200 εκατ. ευρώ, η Ουγγαρία θα τιμωρείται με πρόστιμο επιπλέον 1 εκατ. ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση του δικαστηρίου. Εάν η Βουδαπέστη αρνηθεί να καταβάλει τα πρόστιμα, αυτά μπορούν να αφαιρεθούν από το μερίδιό της στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., όπως συνέβη με την Πολωνία.



The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.