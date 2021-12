Πρωταγωνίστρια σε καβγά ήταν η πρώην ηθοποιός του Baywatch, Πατρίσια Κορνγουόλ, η οποία φέρεται να χτύπησε συνεπιβάτη της κατά τη διάρκεια πτήσης.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε πτήση της Delta από την Τάμπα της Φλόριντα προς την Ατλάντα στις 23 Δεκεμβρίου. Πλάνα δείχνουν την ηθοποιό, γνωστή ως Πάτι Μπρετόν, να μαλώνει με έναν ηλικιωμένο στο αεροπλάνο, σύμφωνα με το TMZ. Η Κορνγουόλ μάλιστα χτύπησε τον 80χρονο συνεπιβάτη της, κατά τη διάρκεια του καυγά.

Στο βίντεο, η γυναίκα που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία, φαίνεται να διατάζει τον άνδρα να φορέσει τη μάσκα του.

Ο επιβάτης, ο οποίος στην ποινική καταγγελία προσδιορίζεται μόνο ως RSM, απαντά: «Τρώω και μπορώ να το κάνω μόνο εάν βγάλω την μάσκα μου» και προσθέτει: «Θέλεις να το ρίξω όλο αυτό στο κεφάλι σου;». Στο βίντεο φαίνεται να έχουν τις μάσκες τους κάτω από το στόμα τους. Η γυναίκα του λέει τότε: «Μην τολμήσεις να μου ξαναμιλήσεις έτσι» με τον επιβάτη να απαντά: «Θα σου μιλάω όπως θέλω». Στη συνέχεια, του ζητά να σηκωθεί όρθιος με τον 80χρονο να απαντά: «Κάτσε κάτω, Κάρεν». Υπενθυμίζεται πως το Κάρεν είναι ένας όρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται για να; περιγράψει μεσήλικες γυναίκες που ενεργούν με ακατάλληλο τρόπο σε κοινωνικές καταστάσεις.

