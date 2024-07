Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» στη βασίλισσα Καμίλα

Με μια φωτογραφία που είχε τραβήξει η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η μέλλουσα βασίλισσα ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά» στη σύζυγο του Βρετανού μονάρχη για τα 77α γενέθλια της, την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Στη φωτογραφία που ανάρτησαν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στον κοινό λογαριασμό τους στο Χ εικονίζεται χαμογελαστή η βασίλισσα Καμίλα, καθισμένη σε παγκάκι να κρατά ένα πανέρι με πολύχρωμα λουλούδια, που είναι σε αρμονία με το φλοράλ φόρεμά της. «Ευχόμαστε στην Αυτής Μεγαλειότητα Χρόνια Πολλά», έγραψαν στη λεζάντα η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Τη φωτογραφία είχε τραβήξει η Κέιτ Μίντλετον το 2022 στους απέραντους, εντυπωσιακούς κήπους της ιδιωτικής κατοικίας της βασίλισσας Καμίλα «Ray Mill House». Η πετρόκτιστη κατοικία βρίσκεται στο μικρό γραφικό χωριό Λάκοκ, στο Γουιλσάιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Δεν πρόκειται για μία ακόμα βασιλική κατοικία αλλά για το προσωπικό ησυχαστήριο της βασίλισσας Καμίλα, το οποίο είχε αγοράσει η ίδια το 1994 - λίγο πριν πάρει διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της Άντριου Πάρκερ Μπόουλς- έναντι 850.000 λιρών.

Wishing Her Majesty a very Happy Birthday! pic.twitter.com/7rvr2Q5Rj9

Ένα χρόνο αργότερα η φωτογραφία που τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον κέρδισε το βραβείο του «Εξώφυλλου της Χρονιάς» στα PPA (Professional Publishers Association) Awards, αφού είχε κοσμήσει το εξώφυλλο μιας ειδικής royal έκδοσης του περιοδικού Country Life.

🎂 Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/Wv5fStZdlm