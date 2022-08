Πούτιν: «Κατάπτυστο έγκλημα» η δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα- Βίντεο με την ύποπτη γυναίκα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «κατάπτυστο έγκλημα» τον θάνατο της κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν, Ντάρια Ντούγκινα σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα, για τον οποίο οι ρωσικές αρχές κατηγορούν το Κίεβο.

«Ένα κατάπτυστο, σκληρό έγκλημα έκοψε το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού, ταλαντούχου ανθρώπου, με αληθινή ρωσική καρδιά, ευγενική, αγαπητή, συμπονετική και ανοιχτή. Δημοσιογράφος, επιστήμονας, φιλόσοφος, πολεμική ανταποκρίτρια, υπηρέτησε με εντιμότητα τον λαό και την πατρίδα, αποδεικνύοντας με τις πράξεις της τι σημαίνει να είσαι πατριώτης της Ρωσίας» , αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα που έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος στην οικογένεια της Ντάρια Ντούγκινα.

Η Ρωσία δημοσίευσε βίντεο με την βασική ύποπτη της δολοφονίας

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατηγόρησε τις ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ότι ευθύνονται για το φόνο της Ντάρια Ντούγκινα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ, με το Κίεβο να αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη.

Η FSB δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια Ουκρανή, η οποία θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία της Ντάρια, που σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη και ανατίναξε το αυτοκίνητο Toyota Land Cruiser που οδηγούσε.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μια Ουκρανή γεννημένη το 1979, την οποία και κατονομάζει.

Η γυναίκα αυτή και η έφηβη κόρη της έφθασαν τον Ιούλιο στη Ρωσία και πέρασαν ένα μήνα για να προετοιμάσουν την επίθεση, νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα στο ίδιο συγκρότημα και ερευνώντας τον τρόπο ζωής της Ντούγκινα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η εν λόγω γυναίκα παρευρέθη το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση έξω από τη Μόσχα, στην οποία βρίσκονταν επίσης η Ντούγκινα και ο πατέρας της, πριν πραγματοποιήσει μια «ελεγχόμενη έκρηξη» στο αυτοκίνητο της Ντούγκινα και διαφύγει από τη Ρωσία στην Εσθονία, ανακοίνωσε η FSB.

Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27