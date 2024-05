Πώς χάθηκε το ελικόπτερο με τον Ραϊσί: «Πήρε ύψος για να αποφύγει σύννεφο και χάθηκε»

Για το πώς χάθηκε το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, προκαλώντας τον θάνατο του ίδιου και ακόμα επτά ατόμων, μίλησε ο Γκολάμ Εσμαήλι, επικεφαλής του γραφείου του.

Ο Γκολάμ Εσμαήλι επέβαινε σε ένα από τα άλλα δύο ελικόπτερα της αποστολής και μετέφερε όσα έζησε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ελικόπτερο με το οποίο ταξίδευε ο Ραϊσί και το οποίο προπορευόταν συνάντησε ένα μεγάλο «σύννεφο» κατά τη διάρκεια της πτήσης του και προκειμένου να το αποφύγουν, ο πιλότος ζήτησε να αυξηθεί το ύψος της πτήσης και για τα τρία ελικόπτερα.

«Μετά τις μεσημεριανές μας προσευχές, αναχωρήσαμε προς το Ταμπρίζ. Ο καιρός ήταν αίθριος, δεν υπήρχαν καιρικές συνθήκες που να μας ανησυχούν. Μετά από μισή ώρα στον αέρα, πριν φτάσουμε στο ορυχείο χαλκού Sungun, συναντήσαμε σύννεφα» είπε, εξηγώντας ότι φαινόταν ομίχλη στο έδαφος αλλά όχι στον αέρα. «Ωστόσο, κάποια στιγμή, συναντήσαμε σύννεφα πάνω από έναν γκρεμό. Εκεί ήταν που ο πιλότος του ελικοπτέρου, που ήταν και ο διοικητής, είπε στους υπόλοιπους πιλότους να ανέβουν πάνω από τα σύννεφα. Ήμασταν τρίτοι πίσω από το ελικόπτερο του προέδρου. Σηκωθήκαμε πάνω από τα σύννεφα και προχωρήσαμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ο πιλότος μας συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο έλειπε».

During a 21 May interview on IRINN, the late Iranian President Ebrahim Raisi's Chief of Staff Gholam Hossein Esmaili narrates what he witnessed in the moments before the helicopter incident. pic.twitter.com/X4eYvQkeUo