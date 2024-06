Πορτογαλία: Νεκρός ο ένας πιλότος από τη σύγκρουση αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης

Νεκρός ο πιλότος του ενός αεροσκάφους, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Πορτογαλία, με τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πορτογαλικής πολεμική αεροπορίας, ο ένας πιλότος με καταγωγή από την Ισπανία σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε στην αεροπορική επίδειξη στο αεροδρόμιο της Μπέζα, νότια της χώρας. «Τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην οποία μετείχαν έξι αεροσκάφη, λίγο μετά τις 16.00 (τοπική ώρα), ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους με καταγωγή από την Πορτογαλία, τραυματίστηκε ελαφρά σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον στρατό, τα έξι αεροσκάφη ανήκαν σε μια περίπολο που ονομάζεται «Yak Stars», και αποτελείτο από Ισπανούς και Πορτογάλους πιλότους. Τα αεροπλάνα που συγκρούστηκαν είναι Yakovlev Yak-52, ένα μοντέλο σοβιετικού εκπαιδευτικού και ακροβατικού αεροσκάφους.

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.



Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.



The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r