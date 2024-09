Πόλεμος στον Λίβανο: Στους 45 οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Αΐν ελ Ντέλεμπ

Σαράντα πέντε επιπλέον νεκροί προστίθενται στη λίστα των θυμάτων από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.



Η χθεσινή επίθεση στην πόλη Αΐν ελ Ντέλεμπ κοντά στη Σάιντα, τη μεγαλύτερη πόλη του νοτίου Λιβάνου άφησε πίσω της 45 νεκρούς, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν σήμερα οι λιβανέζικες αρχές. Το Ισραήλ συνεχίζει την έντονη εκστρατεία βομβαρδισμών σε όλο τον Λίβανο.





Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι «45 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 70 τραυματίστηκαν» σε επικαιροποιημένο απολογισμό της «επίθεσης του ισραηλινού εχθρού στην Αΐν ελ Ντέλεμπ», κοντά στη Σάιντα την Κυριακή. Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI) τόνισε το πλήγμα είχε στόχο ένα κτίριο το οποίο, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων κατέρρευσε ολοσχερώς.

#BREAKING Death toll from Israel's Sunday attack on Ain Ed Delb village, east of Sidon in northern Lebanon, rises to 45, with 70 injured: Health Ministry pic.twitter.com/uP4RDvSSqB