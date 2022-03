Πόλεμος στην Ουκρανία: Περικυκλωμένη η Μαριούπολη - «Δεν έχουμε φως, νερό και θέρμανση»

Η Μαριούπολη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χερασένκο, καθώς οι Ρώσοι επελαύνουν στην Ουκρανία.

Παράλληλα το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης κατήγγειλε σήμερα ότι η Ρωσία βομβαρδίζει διαρκώς και σκοπίμως κρίσιμης σημασίας αστικές υποδομές στο λιμάνι αυτό στη νοτιοανατολική Ουκρανία, αφήνοντάς το χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτροδότηση και εμποδίζοντας την είσοδο προμηθειών ή την απομάκρυνση ανθρώπων.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της ελεγχόμενης από την Ουκρανία ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι στο λιμάνι της Μαριούπολης, έναν από τους πρώτους στόχους της ρωσικής εισβολής, έχει πλέον διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

«Σταματάνε τις προμήθειες τροφίμων, μας θέτουν σε αποκλεισμό, όπως στο παλιό Λένινγκραντ», υπογραμμίζει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης σε ανακοίνωσή του.

JUST NOW: "Several days we can fight, but we need to receive military help...we are surrounded by Russian army."



Deputy Mayor of crucial port city of Mariupol.pic.twitter.com/r8Hk4F2PkN