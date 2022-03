Πόλεμος στην Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο μαέστρος και μουσικός διευθυντής του θεάτρου Μπολσόι

Ο μαέστρος και μουσικός διευθυντής του Θεάτρου Μπολσόι, Τουγκάν Σοκίεφ υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του θεάτρου.

«Ο Τουγκάν Σοκίεφ υπέβαλε την παραίτησή του» αναφέρει συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση.

Ο ίδιος ο Σοκίεφ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί και την παραίτησή του ως μουσικός διευθυντής από την ορχήστρα της Τουλούζης, Orchestre National du Capitole de Toulouse.





«Μετά την αδύναμη επιλογή μεταξύ των αγαπημένων μου Ρώσων και των αγαπημένων μου Γάλλων μουσικών, πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από τη θέση του βασικού διευθυντή ορχήστρας και μουσικού διευθυντή του Θεάτρου Μπολσόι στη Μόσχα και από τη μουσική διεύθυνση της Εθνικής Ορχήστρας της Τουλούζης» αναφέρει ο Σοκίεφ στην ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα ClassicalMusicNews.Ru.

