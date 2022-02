Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μάχες στο κέντρο του Κιέβου, πύραυλοι κρουζ από τη Μαύρη Θάλασσα»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα και ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα του Σαββάτου πως απέκρουσε μία ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού είχαν ακουστεί γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου.

Στο κέντρο του Κιέβου ακούστηκαν βομβαρδισμοί. Η Ουκρανία ανέφερε νωρίτερα επίθεση σε στρατιωτική βάση κοντά στο κέντρο της πόλης η οποία όπως είπε αποκρούστηκε.

Στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, ενώ διεξάγονταν μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ όπου νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform.

❗️As the #Ukrainian authorities predicted, the night is really hard



There is an attack of the occupants on #Kyiv pic.twitter.com/cMat47j0dD