Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις ξανά στο Κίεβο- Επιθέσεις με drones καμικάζι

Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκαν στο Κίεβο από νωρίς το πρωί, καθώς πραγματοποιήθηκαν νέες επιθέσεις με drones καμικάζι στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο ρεπόρτερ του Guardian, Ντάνιελ Μπόφι, έκανε λόγο για οχτώ επιθέσεις με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε διαδοχικές αναρτήσεις του περιέγραψε τις προσπάθειες στρατιωτών να τα καταρρίψουν.

Reports from further afield suggest total drone attacks on city stands at eight

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf