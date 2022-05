Πόλεμος στην Ουκρανία: Άμεση κατάπαυση πυρός ζήτησε ξανά ο Σολτς από τον Πούτιν

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας ζήτησε εκ νέου άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο καγκελάριος αναφέρει ότι «τρία πράγματα από τη σημερινή μακρά τηλεφωνική συνομιλία μου με τον Πούτιν: Πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατό κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο ισχυρισμός ότι εκεί κυβερνούν ναζί είναι λάθος. Και επεσήμανα την ευθύνη της Ρωσίας για την παγκόσμια επισιτιστική κατάσταση».

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.