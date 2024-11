Πλημμύρες στη Βαλένθια: Νέες διαδηλώσεις - Διαμαρτύρονται για τα κλειστά σχολεία

Οικογένειες και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν στη Βαλένθια, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για τα σχολεία που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στις οποίες σκοτώθηκαν 220 άνθρωποι.

Ο τρόπος με τον οποίο η τοπική κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις πλημμύρες προκαλεί ακόμη αντιδράσεις. Μια ένωση εκπαιδευτικών κατηγόρησε τις αρχές ότι άφησαν το καθάρισμα των σχολείων στους δασκάλους και τους μαθητές. Κρατώντας πλακάτ με τα οποία καλούσαν τον πρόεδρο της Βαλένθια, τον Κάρλος Μαθόν, να παραιτηθεί, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην πόλη, σχεδόν έναν μήνα μετά τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

🚨🇪🇸 VALENCIA PROTESTS FLOOD-DAMAGED SCHOOLS



Thousands in Valencia demand faster recovery after October floods disrupted education for 13,000 children and left 30 schools closed.



📣 Protesters: Blame slow government response; urge leader Carlos Mazon to resign.

📉 Government:… pic.twitter.com/c1BTAkyZ06