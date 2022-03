Πέθανε σε ηλικία 22 ετών η τραγουδίστρια και Youtuber, Lil Bo Weep

Πέθανε η Αυστραλή τραγουδίστρια και σταρ του YouTube, Lil Bo Weep σε ηλικία 22 ετών.

Ο πατέρας της Matthew Schofield επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Facebook, γράφοντας ότι πέθανε λόγω «κατάθλιψης, διαταραχής μετατραυματικού στρες και εθισμού στα ναρκωτικά».

«Αυτό το Σαββατοκύριακο χάσαμε τον αγώνα για τη ζωή της κόρης μου ενάντια στην κατάθλιψη, τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τον εθισμό στα ναρκωτικά που παλεύαμε από τότε που την πήραμε πίσω από την Αμερική μέσω του έκτακτου επαναπατρισμού του Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου. Ήταν κατεστραμμένη», έγραψε στο Facebook.

«Πολέμησε σκληρά απέναντι στους δαίμονές της, όπως κάναμε όλοι δίπλα της και μάζευε τα σπασμένα κομμάτια της ξανά και ξανά, αλλά δεν μπορούσε να πολεμήσει άλλο και τη χάσαμε. Ως μπαμπάς της, είμαι περήφανος για εκείνη, καθώς είναι ο ήρωάς μου, η κόρη μου και η καλύτερή μου φίλη που αγαπώ τόσο πολύ. Δεν πονάει πια τώρα, αφού το σύμπαν θέλει πίσω τον άγγελό του».

Η Lil Bo Weep, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Winona Lisa Green, άρχισε να μοιράζεται μουσική στο SoundCloud το 2015, όπου κυκλοφόρησε το υλικό της με το ψευδώνυμο «monikers».

Κέρδισε θαυμαστές στο διαδίκτυο και έγινε γνωστή για κομμάτια όπως «not ok but it ok», «Sorry» και «CODEPENDENCY». Η τελευταία της ανάρτηση στο SoundCloud ήταν ένα τραγούδι διάρκειας ενάμιση λεπτού με τίτλο «PTSD».

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Twitter, η Lil Bo Weep έγραψε ότι δημιουργούσε έναν δημόσιο λογαριασμό TikTok.

«Αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος για όσους θέλουν να ακούσουν τις απόψεις μου, τις απαντήσεις μου και όλα αυτά τα διασκεδαστικά πράγματα», ανέφερε.

RIP LIL BO WEEP pic.twitter.com/seuFHI1CON — ALIXN (@ALIXNMUSIC) March 6, 2022

Με πληροφορίες του NME